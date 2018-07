“Cosa ti succede? Ti stai trasformando!” l’allarme coinvolge l’ex velina: ecco come sta cambiando il fisico della mamma coraggio

Elena Santarelli sta passando un’estate turbolenta. Purtroppo dallo scorso novembre 2017 la sua vita è completamente cambiata a causa della brutta malattia che ha colpito il piccolo Giacomo Corradi, il primogenito di Bernardo ed Elena. La Santarelli, che pur si mostra sorridente in compagnia della più piccoletta di casa, sa che la vita è davvero dura e nelle ultime ore è tornata a parlare della malattia del figlio. Sì, perché Giacomo sta lottando come un leone. Ma fino a oggi non è mai stata fatta chiarezza su quale tipologia di “male” deve essere debellato. Nel ringraziare su Instagram Bobo Vieri per la nuova iniziativa benefica, Elena Santarelli ha fatto chiarezza e spiegato cos’ha Giacomo Corradi. Ma a preoccupare sono anche le condizioni della stessa mamma-coraggio… (Continua a leggere dopo le foto)

Elena Santarelli è una mamma-coraggio, una che non si sta perdendo d’animo e sta continuando a lottare, a fianco al proprio figlio, Giacomo, la partita più dura che la vita possa riservare: il primogenito di Bernardo Corradi ed Elena Santarelli, infatti, è malato e da un anno ormai è alle prese con le cure per cercare di superare questo difficilissimo ostacolo. Elena Santarelli, però, ogni tanto si mostra ‘sorridente’ sui social network e condivide momenti di quotidianità, anche insieme alla sua piccolina di casa, la secondogenita. L’ex velina, però, fa preoccupare i fan nelle ultime ore. Il motivo? Alcune foto postate che la vedrebbero fin troppo magra. (Continua a leggere dopo le foto)

Elena Santarelli ha condiviso sui social network una foto in cui posa in bikini. Splendida e in perfetta forma, la showgirl è riuscita a ritagliarsi qualche ora da trascorrere al mare insieme ai suoi affetti più cari. Quegli scatti, tuttavia, hanno destato la preoccupazione di alcuni fan che hanno scritto di trovarla fin troppo dimagrita. Semplice e diretta la risposta della showgirl che ha rassicurato tutti in merito al suo perfetto stato di salute: “Mangio, mangio bene ma mangio, solo che il mio corpo non risponde ora”. Poi, aggiungendo una battuta irriverente delle sue, conclude: “Mi faccio anche gli spritz, cosa credi?!”. (Continua a leggere dopo la foto)

Cosa ha Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi? A far chiarezza, su Instagram, è la stessa showgirl che spiega: “A nostro figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale il 30 novembre e da quel giorno fiduciosi combattiamo per lui e con lui insieme a tanti altri bambini. Così come lo è stato per noi, il profilo di metilazione è importante per la maggior parte dei bambini colpiti da tumore cerebrale.” E ancora: “In particolare, il profilo di metilazione del DNA, attraverso lo studio di una specifica modificazione presente nel DNA delle cellule tumorali, consente di creare una sorta di “carta d’identità del tumore” dando informazioni su: origine del tumore, classificazione istologica e alterazioni molecolari. La definizione delle caratteristiche molecolari del tumore permette di comprenderne meglio l’aggressività, di fornire informazioni prognostiche alle famiglie, di attuare un approccio di terapia individualizzata, adattata all’aggressività del tumore, oltre allo sviluppo di farmaci più mirati.” (Continua a leggere dopo la foto)

Con coraggio ed emozione, Elena Santarelli a Verissimo lo scorso maggio ha rivelato come: “Ormai in casa siamo in sei: io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. Che c’è e lo affrontiamo. È una battaglia che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare. Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è: è un’opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici.”