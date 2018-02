Cosa fare a San Valentino 2018: una romantica cena a lume di candele al Castello di Gropparello

“Giochi d’Amore: dall’Amor Cortese all’Amore Romantico” è il tema che il maniero sulle colline piacentine ha scelto di approfondire a San Valentino, lasciando ogni innamorata libera di immedesimarsi in una principessa che scivola via leggera, di sala in sala, fantasticando su passioni e sguardi furtivi.

Il programma speciale di mercoledì 14 febbraio si apre alle 19.30 con la visita straordinaria incentrata sulla Passione fra Amanti e sull’Amore Romantico, con la possibilità di fotografarsi in angoli suggestivi del Castello di Gropparello in compagnia della dolce metà.

Il castello sarà allestito in un’inedita veste da grandi appuntamenti galanti, in modo da offrire la cornice più seducente per l’incontro di due innamorati, protagonisti di una magica serata nel segno delle emozioni che l’amore suscita, quando al centro di tutto ci sono la donna, i suoi sogni e la sua capacità immaginifica. In via del tutto eccezionale, vista l’occasione, sarà possibile accedere anche alla camera della Principessa, luogo protetto per sognare il Primo Amore Segreto.