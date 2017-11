Cortina Fashion Weekend 2017: torna il fine settimana dedicato al mondo del fashion

A Cortina d’Ampezzo torna l’attesissimo week end ricco di eventi legati al fashion system e non solo: per la prima volta, quest’ anno, l’attenzione sarà focalizzata sull’ambiente e la solidarietà. Al via infatti Cortina Fashion Weekend, fine settimana ricco di eventi quali convegni sfilate e mostre d’arte all’insegna della moda, del green e della solidarietà. Ecco allora tutti gli appuntamenti da non farsi scappare…

Appuntamento dal 7 al 10 dicembre 2017 a Cortina d’Ampezzo con Cortina Fashion Weekend, fine settimana interamente dedicato al fashion system. Durante queste giornate, le vie del centro storico della perla delle Dolomiti si animeranno per un’esperienza culturale a 360 gradi con 35 negozi, 100 protagonisti, tavole rotonde e dibattiti: il glamour si mostrerà a Cortina in tutte le sue forme. La manifestazione – che ha già raggiunto nelle scorse edizioni un consolidato successo registrando nel 2016 ben 25mila presenze – per il 2017 organizza ancora un fitto calendario di incontri, presentazioni, sfilate e cocktail party all’insegna del colore verde, filo conduttore di tutti gli eventi.

Cortina Fashion Weekend 2017 rappresenta quindi una nuova occasione per puntare i riflettori su una moda sostenibile ed etica, sulla filiera produttiva virtuosa di un settore che in Italia rappresenta 104 miliardi di fatturato, 60 miliardi di esportazioni e che continua a sostenere l’Italia in tempo di crisi. Maggiori info e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.