Cortili aperti Milano 2018, data e orari: visita gratis le dimore storiche cittadine

Cortili aperti Milan 2018: la dimore storiche del capoluogo lombardo visitabili gratis domenica 27 maggio. L’iniziativa è curata dal Gruppo Giovani ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) Lombardia che rende accessibili palazzi e dimore storiche della città dalle 10 alle 18.

Ecco gli edifici che sarà possibile visitare: Palazzo Castiglioni (Corso Venezia, 47/49), Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51), Palazzo Rocca Saporiti (Corso Venezia, 40), Casa Fontana Silvestri (Corso Venezia, 10), Palazzo del Senato – Sede dell’Archivio di Stato di Milano (Via Senato, 10), Palazzo Crespi (Corso Venezia, 20), Palazzo Cicogna (Corso Monforte, 23), Villa Necchi Campiglio (via Mozart, 14), Villa Reale (Via Palestro, 16), Palazzo Rubini Redaelli (Via Serbelloni, 7).

L’evento prevede visite guidate di un’ora a a cura di Città Nascosta Milano (la partenza è prevista ogni 15 minuti dalle 10 alle 17, il costo del biglietto è di 15 euro, ingesso gratis per gli under 18); concerti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado nel Cortile di Palazzo Cicogna; un’esposizione di auto storiche dei soci del CMAE (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca) in diversi cortili; degustazioni di prodotti naturali all’interno del Giardino dello Speziere di Ar.Se – Il Percorso dei Segreti.

In occasione di Cortili Aperti, dunque, domenica 27 maggio dalle 16 alle 19 il Giardino dello Speziere di Ar.Se – Il Percorso dei Segreti, sito a due passi da Corso Venezia, organizza e offre degustazioni gratuite a base di healthy finger food in abbinamento a vini naturali, per un’esperienza unica tra gusto e arte. Per accedere alla degustazione è necessario compilare il form nel sito. Sarà inoltre possibile arricchire l’esperienza con la visita accompagnata all’Archivio storico e al Sepolcreto della Cà Granda, resi visitabili da pochi mesi in un emozionante percorso tutto da scoprire!