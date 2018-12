Corona critica Asia Argento: parole infelici per l’ex dopo lo spettacolo trash sul palco con Salmo

Fabrizio Corona gossip: l’imprenditore torna a parlare di Asia Argento con cui ha avuto un flirt durato una sola settimana, chiusosi per volere dell’attrice che gli ha dato il ben servito di punto in bianco, senza spiegazioni, con un “Vaffa” su WhatsApp. “Asia Argento è andata via di testa, finita con me cerca l’attenzione mediatica”, dice ora l’ex paparazzo a proposito della scelta di comparire sul palco di un concerto di Salmo in cui ha pronunciato parole molto volgari. “Dopo di me cerca l’attenzione mediatica”, precisa Corona.

Il fatto che la sua ex compagna abbia prestato il fianco a un artista che l’aveva palesemente attaccata in una sua canzone – “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro, perché manco se mi paga glielo ficco dentro” – presentandosi sul palco con in mano una valigia e pronunciando siffatte parole:“Ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro, voi accettereste?”, non ha certo fatto piacere a Fabrizio Corona. “Asia Argento dopo che ha provato l’attenzione dei media con me, ora la cerca in tutti i modi. Secondo me sta sbagliando assolutamente ed è andata via di testa. Se vai da Salmo sul palco, si vede che l’attenzione che avevi prima ti manca e la cerchi li, è sbagliato. Ha fatto un’enorme cazzata. Non ha bisogno di aiuto, ha bisogno di ritrovare la sua serenità e basta“, queste le parole dell’imprenditore.

Corona oggi non è innamorato o meglio, è single … ma non troppo, precisa lui. “Sono single, frequento una persona ma niente di che, vediamo …” , dice restando sul vago. La relazione con la Argento è durata davvero pochi giorni e sembrerebbe non avere lasciato strascichi. Corona e Asia non hanno fatto in tempo a innamorarsi, la loro è stata piuttosto una attrazione fisica fatale ed incontenibile. Lo hanno dichiarato entrambi ai quattro venti televisivi. “Ci siamo visti quattro volte in tutto”, precisa adesso lui.