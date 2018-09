Corinne Clery dice addio al suo toy boy: l’attrice francese è tornata single dopo avere posto fine alla sua relazione lunga 8 anni con il molto più giovane di lei fidanzato Angelo Costabile. Proprio lei, ospite a Storie italiane con Eleonora Daniele, ha resa pubblica la sua decisione. “Voglio pensare solo a me stessa e ai miei nipoti”, ha detto. Corinne ha ammesso di averlo lasciato “come gesto d’amore”, “un gesto generoso e di grande affetto” ma “se dovessi vederlo con un’altra donna mi darebbe molto fastidio”, ha ammesso, poi poi fare una risatina amara.



L’attrice francese ha raccontato che il loro rapporto stava da un po’ di tempo “prendendo un’altra piega: per evitare che finisse male, mi sono ritirata un po’ prima”. Corinne ha definito il suo un “gesto consapevole di una donna che sa di aver avuto una fortuna enorme, quella di aver incontrato un uomo e non un ragazzo nonostante l’età. Mi è stato vicino in tutto e per tutto dopo la morte di Beppe (Ercole, il suo ex marito, ndr), se avessi 20 anni di meno forse starei ancora con lui nonostante il brutto carattere che ha”. La differenza d’età che c’è tra lei ed Angelo, dunque, ha avuto un peso notevole nella sua decisione.

Tra loro mancava il dialogo, aggiunto Corinne: “Prima parlavamo di qualsiasi cosa, poi abbiamo smesso e per me invece era importante. Mi manca non parlare con lui”, ha detto la Clery, rivelando di essere entrata in una fase della vita in cui si sta bene anche da soli. “È giusto che lo lasci andare, che gli permetta di fare la sua vita”. Eleonora Daniele aveva in serbo per lei una promessa: c’era Angelo dietro le quinte e a quel punto ha fatto il suo ingresso in studio. L’attrice si è commossa, “Sono lacrime di emozione perché lo rivedo, e di consapevolezza perché so che è finita pur senza litigi”. I due ex si sono dati un bacio affettuoso d’addio davanti alle telecamere.