Clorinne Cléry baby fidanzato: 68 anni e non sentirli … e dimostrarne la metà. L’attrice francese sta vivendo una nuova giovinezza psicofisica, il merito è anche del suo fidanzato – di 28 anni più giovane – Angelo Costabile, che la fa sentire una regina. Fisico al top, la bella Corinne ha ammesso di avere fatto ricorso all’aiuto del chirurgo plastico. Nonostante la contrarietà del giovane fidanzato, che avrebbe preferito rimanesse al naturale, l’attrice ha deciso di sottoporsi a un ritocchino, un intervento di addominoplastica, sebbene qualche cambiamento al suo viso (sospetto botox) lo avessimo già notato da un po’, soprattutto nelle labbra e negli zigomi.

L’attrice lo ha rivelato in un’intervista al settimanale “Nuovo”, nella quale ha ammesso di non essere riuscita ad accettare i normali e fisiologici cambiamenti del suo corpo, com’è naturale che sia, quando si è superata la giovane età. “Sì, avevo cambiato la mia forma fisica per colpa delle medicine che assumevo”, ha rivelato Corinne, che dunque ha preso la decisione: farsi operare per riavere un ventre piatto. “L’intervento” – ha raccontato a “Nuovo” – “è durato un’ora e mezza: adesso ho recuperato la forma di tre anni fa”. L’attrice ha poi rivelato alcuni retroscena inediti sulle sua salute: “Tutto è nato nel 2016: ho avuto una malattia psicosomatica, dovuta a un dolore familiare molto grave, che mi ha obbligato a fare otto mesi di cortisone. Sono finita pure al pronto soccorso per un grossa crisi di panico causata dallo stress”. Quindi l’aumento di peso, l’inevitabile trasformazione fisica e l’incapacità di accettarsi con qualche chilo in più.

Periodo difficile della sua vita che ormai è solo un ricordo. La bella Corinne l’abbiamo vista nei mesi scorsi partecipare al reality di Canale 5, Grande Fratello Vip. Già in quell’occasione parlò del giovane fidanzato, il quale entrò anche nella Casa più spiata d’Italia per dichiararle il suo amore. La loro love story continua a gonfie vele, come la stessa attrice ha rivelato. “Ora Sono molto felice. Anche perché non ho né l’età né la voglia di fare palestra. Non c’era altro modo per togliere la pancetta in eccesso. Angelo non voleva, ma io mi sentivo a disagio. Ho visto la sua preoccupazione, mi diceva che stavo benissimo anche con i chili in più. In clinica lui mi è stato vicino per sei ore”.