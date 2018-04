Convivio 2018: a Milano la XIV edizione

Il 6 giugno torna a Milano la quattordicesima edizione di Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS).

In arrivo quindi una quattro giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. È grazie anche a manifestazioni come Convivio che il virus HIV fa meno paura, ma resta alto l’allarme: ANLAIDS Sezione Lombarda, da oltre 30 anni è attiva sul territorio e sostiene ricerca e prevenzione, assistenza socio-sanitaria, tenendo viva l’allerta sul problema della diffusione di un virus che ancora oggi conta circa 4000 nuove infezioni all’anno e interessa tutti gli strati sociali e tutte le età.

Tante le novità per la quattordicesima edizione di Convivio che, come ogni due anni, riceve l’appoggio delle griffe più prestigiose: accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, anche quest’anno saranno moltissime le aziende di design, accessori, gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia di alta gamma, editoria e video che aderiscono all’iniziativa donando i loro prodotti che, durante la manifestazione, saranno venduti al 50% del prezzo.

L’evento si trasferisce negli spazi di The Mall Big Spaces, per essere più vicino al cuore della città e al vivace quartiere di Porta Nuova durante tutto il periodo della kermesse. Il progetto di allestimento, firmato da Massimiliano Locatelli/CLS, prevede la costruzione di una struttura – “Convivio & more” – pensata per far convivere gli spazi dello shopping con aree dedicate ad accogliere non solo l’immancabile Charity Gala Dinner, previsto per il 5 giugno, ma anche un palinsesto di eventi nei giorni successivi.