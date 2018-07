Converse per Kasina: ecco la capsule collection composta da One Star e Chuck (FOTO)

Connubio vincente tra Converse e il Seoul-Based brand ‘Kasina’, che celebrano diverse storie della street culture con una capsule collection composta da One Star e Chuck 70. Punto di riferimento per i giovani in Corea, Kasina ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della scena streetwear di Seoul.

La nuova linea reinterpreta il design di One Star e Chuck 70 Ox attraverso elementi Kasina-inspired. La collezione Converse x Kasina rende omaggio al ventennale regno di Kasina nello streetwear coreano; ad ispirare il nuovo design la filosofia di One Star e Chuck 70 Ox di voler reinterpretare attraverso elementi Kasina-inspired, come dettagliati disegni in pelle e cuciture a contrasto. Entrambe le sneaker sono inoltre dotate di tomaia in pelle nera, un ampio dettaglio gessato nero sull’intersuola e suole trasparenti con logo a stella diviso tra il piede sinistro e il piede destro. La collezione sarà disponibile in tutto il mondo su converse.com e negli store Kasina a partire dal 13 Luglio, in Italia, da One Block Down e da Slam Jam.