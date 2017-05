Conrad Hilton, fratello di Paris Hilton, perde la testa in tribunale: ricoverato in ospedale psichiatrico

Forse non tutti sanno che Paris Hilton ha altri tre fratelli: Barron, Nicky e Conrad. Proprio quest’ultimo sta creando gravi problemi e imbarazzi alla casata: il ragazzo, infatti, ha affastellato una serie di guai con la giustizia. Nel 2015 la sua ex fidanzata aveva preteso un ordine restrittivo, spaventata dall’ossessione che il rampollo manifestava per lei nonostante la fine della loro relazione.

La mattina del 6 maggio 2017 Conrad è stato arrestato a Los Angeles per il furto di una Bentley e violazione di quell’ordine restrittivo, avendo proprio come obiettivo la proprietà della sua ex e i beni della sua famiglia. Conrad al momento della chiamata del giudice in tribunale si è rifiutato di lasciare la cella; dopo varie peripezie i suoi legali sono riusciti a farlo comparire in aula. Il giovane è apparso del tutto stralunato e incapace di qualunque forma di contegno.

L’avvocato di Conrad Hilton, Robert Shapiro, ha rinunciato al suo diritto d’appello. Così il ragazzo non dovrà tornare in aula a fine giugno. Ma le sue condizioni mentali gli hanno aperto le porte di un ospedale psichiatrico. Quando si dice che i soldi non fanno la felicità forse la frase non è del tutto campata per aria a giudicare dai reiterati scandali che hanno coinvolto i rampolli della famiglia Hilton, Paris compresa.