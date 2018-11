“Concorso Lirico Internazionale Gigli-Franci”, premi da 500, 1000 e 3000 euro: ecco come iscriversi!

Dalle selezioni on-line verranno scelti 20-30 semifinalisti che dovranno preparare altri 2 brani oltre a quello presentato in video. I semifinalisti si esibiranno dal vivo e saranno valutati dalla giuria presente. Inoltre, i video dei 20-30 semifinalisti decretati, saranno pubblicati sullae il più votato avrà l’opportunità di ricevere la targa del riconoscimento della community della pagina ed entrare a far parte del progetto “Beniamino Gigli: La Grande Occasione”. I partecipanti che otterranno, durante la selezione on-line, una valutazione compresa tra i 95- 100/100 saranno matematicamente ammessi alla semifinale., durante le semifinali, per decidere l’accesso alla finale e il voto potrà essere, ovviamente,diverso da quello delle selezioni on-line. Sarà messo a disposizione dallo staff un pianista per le serate dal vivo, chiunque volesse portare il proprio potrà farlo a proprie spese. Le semifinali si svolgeranno il giorno 19 Gennaio 2019 presso la Sala Medaglioni del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, con orario ancora da definire. Cliccando qui , trovate il bando completo. Tete d'occhio il sito ufficiale dedicato aIl contributo per partecipare al concorso è di 50 euro. Chi volesse avere maggiori informazioni può contattare la Leeloo srl – Informazione e Comunicazione all'indirizzo mail ufficiostampa.leeloo@gmail.com o seguire la pagina ufficiale Beniamino Gigli Jr.