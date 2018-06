Concerto Radio Italia a Milano, occasione unica per assistere dai tetti della Galleria Vittorio Emanuele

Sabato 16 Giugno, Highline Galleria resta aperta per tutta la sera con un calendario ricco di eventi, dando

la possibilità di vivere il concerto di Radio Italia da una prospettiva unica, e di arricchire la serata con altre

esperienze speciali. Torna infatti dopo due anni la possibilità di assistere al concerto più atteso dell’estate milanese

dall’esclusiva piazzola VIP situata lungo il Percorso sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele, con affaccio

diretto su piazza Duomo, per vedere la performance di grandi artisti quali Annalisa, Biagio Antonacci,

Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, The Giornalisti, Le Vibrazioni, Il Volo, J-AX & Fedez e tanti altri da una delle location più suggestive della città. Biglietto a 6,00€ acquistabile in loco,

maggiori informazioni su www.highlinegalleria.com/radioitalia.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza, possibilità di accedere ad Highline prima dell’inizio del concerto,

per gustare un aperitivo nel vigneto lungo il Percorso. Biglietto a 15,90€ (inclusivo di accesso al Percorso,

aperitivo con finger food e un calice di vino o un signature drink e visione del concerto). Prenotazione

obbligatoria su www.highlinegalleria.com/vigna.

In alternativa, possibilità di continuare la serata su Highline oltre il concerto, con la visione di “Colazione da Tiffany” a Cinema Bianchini, prevista dopo la fine di Radio Italia. Biglietto a 12,00€ (inclusivo di accesso al Percorso, visione del concerto e proiezione di Cinema Bianchini, il primo Cinema sui tetti della Galleria). Prenotazione obbligatoria su www.cinemabianchini.it/colazione-da-tiffany.