Concerti di Natale 2017: da Milano a Palermo, gli appuntamenti in musica da non perdere assolutamente

Il Natale è alle porte e, per tutti gli amanti di questa festa, è arrivato anche il momento di partecipare ai tradizionali concerti di Natale. Ma quali sono quelli da non perdere assolutamente durante le festività del 2017? Quest’oggi abbiamo preparato per voi una selezione dei migliori nonché dei più tradizionali (ma non solo) concerti di Natale 2017 che si terranno nelle città italiane, da Milano a Palermo.

Iniziamo proprio con Palermo dove questa sera, 11 dicembre, alle 20.30 si terrà il Concerto di Natale della Polizia di Stato. Nella cornice del Teatro Massimo di Palermo, lo spettacolo musicale – complice anche 25° anniversario delle Stragi di Capaci e via D’Amelio – sarà un tributo ma anche un ricordo di tutti coloro che hanno lottato contro la criminalità organizzata. Oltre alla Fanfara della Polizia di Stato, salirà sul palco anche Mario Venuti. Musica durante il periodo natalizio anche a Bari dove ogni sera, alle 19, sotto il Palazzo dell’Economia si esibiscono i musicisti del Calendario dell’Avvento in Musica.

Passiamo quindi a Milano dove, il 13 dicembre dalle 18 alle 21, si terrà il concerto di Natale all’interno della bellissima Pinacoteca di Brera. Previo acquisto di un ticket da 2 euro, il pubblico potrà assistere alla serata di chiusura del 2017 dell’iniziativa “7 Brera di sera”. Durante la serata dedicata al Natale, gli allievi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado presenteranno alcuni brani dei secoli Quattrocento, Cinquecento e Seicento: in programma autori noti come Monteverdi e Frescobaldi, e altri più raramente eseguiti, come Marenzio, Willaert, de Senleches. La seconda parte del concerto si concentra sul canto con alcune delle arie più note tratte da opere di Donizetti, Rossini, Puccini, Mozart. Il 15 dicembre, dalle 20.30, appuntamento invece a Roma con concerto di Natale nella basilica di San Giovanni in Laterano, giunto alla sua 33esima edizione. Continuiamo con il concerto di Natale 2017 al Teatro alla Scala di Milano che, dopo una prima da record, propone il tradizionale spettacolo musicale dedicato alle festività natalizie: l’appuntamento è per il 21 e 23 dicembre. Sempre il 23 dicembre, infine,