Concerti Capodanno 2018: gli eventi gratuiti in Piazza per l’ultimo dell’anno

Capodanno 2018 eventi, quali sono i concerti gratuiti in programma nelle principali piazze italiane per salutare il 2017? Ecco tutto quello che c’è da sapere su quanto organizzato a Milano, Napoli, Roma, Torino e tante altre zone di Italia…

Concerti Capodanno 2018 gratuiti in Piazza: il programma

Città Artista Piazza

Milano Fabri Fibra e Luca Carboni Piazza Duomo

Napoli Terroni Uniti Piazza del Plebiscito

Mantova Max Gazzè Piazza Erbe

Bari Marco Mengoni Piazza della Prefettura

Firenze Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi Piazza Michelangelo

Palermo Edoardo Bennato Piazza Politeama

Asti Elisa Piazza Alfieri

Salerno Fiorella Mannoia Piazza Amendola

Parma Fedez Piazza Garibaldi

Genova Ex-Otago Palazzo dei Rolli

Sassari Piero Pelù Piazza d’Italia

Rimini Nina Zilli e Daniele Silvestri Piazzale Fellini

Cosenza Skunk Anansie Piazza dei Brusi

Pescara Vinicio Capossela Piazza Salotto

Modena Silvia Mezzanotte Piazza Roma

San Benedetto del Tronto Giuliano Palma Piazza Giorgini

Olbia J-Ax Molo Brin

Concerto Capodanno 2018 a Roma: chi ci sarà?

Ancora non conosciamo il dettaglio del Capodanno a Roma e dei possibili ospiti del Concertone al Circo Massimo.

Concerto Capodanno 2018 a Bologna: concerti gratuiti e a pagamento

In attesa del tradizionale rogo del Vecchione che si terrà in Piazza Maggiore allo scoccare della mezzanotte, ci sarà il tradizionale appuntamento con musica e dj set per accompagnare l’evento che simboleggia l’anno vecchio che brucia.

Il concerto clou di Capodanno 2018 a Bologna, invece, si terrà all’Unipol Arena (a pagamento), tra gli ospiti ci saranno: Alexia, Annalisa, Benji e Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Gabry Ponte, Noemi, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti e Michele Zarrillo.