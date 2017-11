Concerti Capodanno 2018: da Fabri Fibra ad Elisa, ecco chi salirà sui palchi delle principali città italiane

E’ tempo di pensare a come trascorrere il Capodanno 2018, festa da sempre considerata di buon auspicio per trascorrere un anno piacevole ma soprattutto notte che ha come prerogativa il divertimento smisurato. Gli amanti della musica non potranno quindi farsi scappare i tradizionali concerti di Capodanno, ospitati nelle principali piazze delle città italiane e generalmente ad ingresso gratuito.

Ma quali sono i concerti di Capodanno 2018 da non farsi scappare assolutamente? Iniziamo da Milano dove, nella celebre Piazza Duomo, saliranno sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. Dopo il bellissimo spettacolo di Annalisa e Mario Biondi, torna quindi nella magica piazza meneghina uno degli appuntamenti da non perdere assolutamente l’ultima notte dell’anno. Ad Asti, invece, sarà la cantante Elisa ad accompagnare tutti i cittadini ed i turisti verso il nuovo anno: collateralmente al debutto del nuovo Asti Secco DOCG la notte di San Silvesto, Elisa si esibirà quindi gratuitamente nella città piemontese simbolo delle più celebri bollicine italiane.

Concerto di Capodanno 2018 in piazza anche a Firenze che, come sempre, garantisce un programma pensato per un pubblico molto ampio portando musica di generi differenti nelle magiche piazze della città. In Piazzale Michelangelo, in particolare, potrebbe arrivare Caparezza. Terminiamo quindi con il concerto di Capodanno 2018 a Mantova: nella splendida città dei Gonzaga salirà sul palco Max Gazze per accompagnare i mantovani verso il nuovo anno.