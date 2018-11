Conbipel offerte di lavoro: nuove assunzioni in Italia

Conbipel, marchio famoso in tutto il mondo, attualmente appartenente al gruppo statunitense Oaktree Capital Management di Los Angeles, è alla ricerca di personale da assumere nell’organico di alcune filiali italiane. Diverse opportunità per professionisti con compravata esperienza alle spalle, ma anche per giovani. Conbipel, infatti, attento a questi ultimi, offre possibilità di stage.

Sorta nel 1958 a Cocconato d’Asti, angolo delle Langhe piemontesi, Conbipel è nata come attività artigianale. Soltanto col tempo è cresciuta, diventando un’azienda leader nel confezionamento di capi in pelle di alta qualità. In seguito la produzione si è ampliata anche oltre il settore della pelletteria soprattutto grazie all’introduzione della lavorazione del tessile e all’apertura di numerosi negozi. Tant’è che oggi Conbipel è una delle realtà d’abbigliamento più importanti: conta 170 punti vendita, di cui 160 in Italia e 10 all’estero. Alcuni di essi contengono anche spazi per sfilate. L’azienda è diventata un punto di riferimento nel mondo della moda proprio con l’inaugurazione di punti vendita e outlet in tutto il Belpaese, superando anche la spietata crisi economica. Un’ulteriore spinta è arrivata nel 2007 quando Conbipel è stata ceduta alla Oaktree Capital Management di Los Angeles, importante fondo di investimento americano acquisendo così ancora più respiro internazionale.

Vediamo ora quali sono le figure professionali ricercate da Conbipel:

Modellista Commercializzato (Cocconato d’Asti)

Stage – Fitting Womenswear (Cocconato d’Asti)

Stage – Buying Menswar (Cocconato d’Asti)

Stage – Quality (Cocconato d’Asti)

Stage – Stage Sistemista IT (Cocconato d’Asti)

Addetto Alle Vendite – Categorie Protette l.68/99 (Torino)

Addetto alle Vendite (Biella, San Donà di Piave, Roma)

Store Manager (Trento, Veneto, Pordenone, Roma)

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta (remunerazione, contratto previsto, requisiti richiesti) non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Conbipel alla sezione Lavora con Noi. Qui è possibile candidarsi, compilando l’apposito form, ma anche vedere le altre offerte di lavoro nel vecchio continente.