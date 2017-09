Comprare casa con i bitcoin: a Dubai i primi appartamenti di lusso acquistabili con le criptovalute

Bitcoin, Ethereum ma non solo… Il mondo delle criptovalute – nonostante i crolli di questi giorni – è in continua evoluzione ed espansione. Ma quale sarà il futuro delle monete digitali? L’idea più comune è che, in un prossimo futuro, possano essere utilizzate per acquistare qualsiasi tipo di bene, da quelli di prima necessità sino ai beni di lusso. A Dubai, però, questo futuro sembra già essere diventato realtà: nella capitale dell’omonimo Emirato, infatti, è già possibile comprare casa con i bitcoin.

Il mondo delle criptovalute è sempre più attraente per gli investitori di tutto il mondo: è proprio per questo motivo che due imprenditori hanno deciso di costruire un complesso di appartamenti di lusso a Dubai, acquistabili mediante bitcoin. In particolare, il complesso in questione si chiamerà “Aston Crypto Plaza” e sarà formato da 1133 appartamenti, nati dall’idea della designer di moda Michelle Mone e dal suo partner Doug Barrowmen. Le case non saranno ovviamente economiche: il costo si aggirerà dai 133mila ai 379mila dollari.

L’idea dei due imprenditori, però, sembra essere futuristica: la vendita mediante bitcoin di questi appartamenti super-lusso a Dubai permetterà infatti a molti investitori in criptovalute di re-investire i propri guadagni nel mattone. La vera rivoluzione non è però solamente nella moneta utilizzata per la vendita di questi appartamenti: l’acquisto potrà infatti essere fatto comodamente da ogni parte del mondo attraverso il sito internet ufficiale e, ovviamente, basterà solo qualche secondo per effettuare la transazione.