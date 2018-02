Compagnie aeree migliori al mondo: la Turkish Airlines sale sul podio della classifica eDreams

eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, ufficializza la classifica annuale delle migliori compagnie aeree di linea al mondo, redatta analizzando i pareri e le preferenze di 60mila viaggiatori in tutto il mondo che hanno prenotato e volato nel 2017 con eDreams. L’analisi ha preso in considerazione le compagnie aeree di linea e i vettori tradizionali full service, ovvero coloro che effettuano, oltre a voli domestici e a breve raggio, anche voli internazionali che coprono lunghe distanze.

La classifica globale ha visto primeggiare Turkish Airlines, seguita al secondo posto da Aegean Airlines e al terzo, dalla Swiss International Airlines. Le tre linee hanno registrato un incremento nel gradimento dei passeggeri rispetto al 2017. In particolare, notevole è stato il balzo operato dalla compagnia di bandiera turca che ha guadagnato ben sei posizioni, mentre la linea aerea greca e quella svizzera sono salite rispettivamente di uno e tre posti, rispetto all’anno precedente. È scesa, invece, di diverse posizioni rispetto allo scorso anno Emirates, che da prima si è ritrovata in sesta posizione.

Ma qual è la classifica delle migliori compagnie aeree al mondo aggiornata al 2018? Ecco la top ten:

1. Turkish Airlines

2. Aegean Airlines

3. Swiss International Airlines

4. Lufthansa

5. Austrian Airlines

6. Emirates

7. Scandinavian Airlines

8. Aeroflot

9. Air France

10. Tap Portugal