Come passare le vacanze a casa: 5 app consigliate

Che sia per ragioni economiche o per evitare la folla dell’alta stagione, c’è chi opta per la cosiddetta “staycation”, vale a dire la vacanza a casa propria. Shopping con i saldi più interessanti, niente traffico, qualche gita fuori porta, giornate al mare o in piscina a seconda delle disponibilità…. Oltre alle idee ‘più classiche’, ecco anche qualche app e servizio per concedersi qualche lusso e coccola in più durante le ferie a km zero!

Netflix

Se non avete avuto il tempo quest’anno di guardare le ultime serie TV, ecco il momento giusto per recuperare. Per chi resta a casa può essere l’occasione di concedersi un abbonamento a un servizio di intrattenimento in streaming. Netflix, in particolare, lancerà ad agosto anche la serie originale “Atypical“, otto episodi della durata di 30 min. Per chi tra mare o montagna, preferisce il divano di casa.

TheFork

L’app per iOS e Android permette di cercare e prenotare il tavolo in 40mila ristoranti di 11 Paesi, di cui 8mila in Italia. L’applicazione consente di cercare ispirazione grazie alle gallery fotografiche, i menù, le selezioni e le recensioni degli utenti. Inoltre è possibile verificare le disponibilità e prenotare in pochi clic e con conferma immediata. L’altro grande vantaggio, specie per chi resta per motivi di budget, è il risparmio. Su TheFork sono sempre presenti ristoranti scontati. Fino al 21 settembre – in modo particolare – c’è l’iniziativa speciale TheFork Summer, grazie alla quale gli utenti possono approfittare di sconti del 50% su tutto, direttamente alla cassa e senza coupon in centinaia di ristoranti, fino a esaurimento coperti disponibili. Uno sconto interessante per concedersi una staycation all’insegna del gusto!

TripAdvisor

E’ l’app di riferimento dei viaggiatori, ma offre sempre più servizi anche per scoprire la propria città. Uno per tutti, la possibilità di cercare e prenotare tour e attrazioni. Dalle lezioni di cucina alle degustazioni, dalle visite guidate alle principali attrazioni della città a percorsi più originali. Sul portale sono presenti ben 760.000 attrazioni, tour e attività.

Treatwell

Insieme a Vaniday, è l’app che sta prendendo piede per la prenotazione del centro estetico. Capelli, mani, piedi, cerette e massaggi sono prenotabili in pochi clic e spesso anche in promozione. Si tratta di servizi recentemente sbarcati sul mercato e questi mesi possono essere una buona occasione per testarli e concedersi qualche coccola.

Spotlime

E’ un’app nata 2013 e presente a Milano, Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Torino. L’applicazione è stata già scaricata da 130mila utenti e conta su un network di 350 locali partner. Consente di cercare ispirazione tra gli eventi, gli spettacoli, le mostre più vicine e – ove richiesto – di prenotare.