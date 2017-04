Come comprare Rolex usati senza cadere in alcun tranello

Siete alla ricerca di Rolex usati, ma non sapete quale scegliere e, soprattutto, non sapete con quali criteri, trovare l’orologio giusto per voi? Ci sono molti modi per riuscire a trovare i Rolex usati fatti apposta per voi, riuscendo ad identificare il tipo di orologio che potete indossare, tenendo sempre a mente quali sono le caratteristiche da controllare, per non farsi “fregare” dai tanti truffaldini presenti in rete e non solo.

Innanzitutto, se volete comprare un orologio di questo valore, che sia però usato, dovete sempre fidarvi del rivenditore a cui state facendo riferimento, perché comunque l’acquisto di un Rolex, non è una cosa di poco conto e deve essere ben ponderata come scelta. È anche importante, quando poi si cerca questo tipo di orologio di lusso, trovarne uno che abbia un prezzo comunque abbordabile, rispetto a quello che è il mercato, perché altrimenti si rischia di avere a che fare con un vero e proprio tentativo di truffa.

Occorre dire che a volte può essere difficile trovare molti dei modelli Rolex. Infatti per molti vi solo anche delle liste di attesa come per il modello Rolex Daytona. Il bello di comprare modelli usati è che si evita quella perdita iniziale che si con l’acquisto di un modello nuovo (approsimatamente i prezzi sono circa il 40% piu bassi). Quando si sceglie questo tipo di orologio di lusso, bisogna sempre controllare l’anno di produzione, perché magari si tratta di un orologio che è passato su più polsi e non uno usato “di seconda mano”. È chiaro che, se avete intenzione di tirare un po’ sul prezzo, allora la scelta di trovare un orologio usato più volte, potrebbe essere anche la scelta fatta apposta per voi e quindi positiva, sotto certi aspetti.

In secondo luogo, quando decidete di comprare questo tipo di orologio, dovete cercare i modelli giusti come ad esempio un Rolex Datejust, Rolex Submariner oppure Rolex Daytona. Sono infatti questi modelli che è consigliabile trovare in rete e sono sicuramente dei modelli più facili da trovare nel mercato dell’usato. Poi sono anche molto più abbordabili, sia da un punto di vista del prezzo, ma anche perché comunque, vi danno la possibilità di essere acquistati in maniera un po’ più semplice ed economica, relativamente parlando, rispetto a quelli che magari sono i prezzi di un Rolex comprato direttamente in negozio e, quindi, nuovo.

Dovete fare anche caso, ad esempio, allo stato di usura dell’orologio, alla possibilità che magari non funzioni in maniera corretta, oltre a l’assemblamento dei suoi pezzi. E’ evidente che poi, bisogna confrontare il prezzo a cui avete trovato il Rolex usato di riferimento, tenendo presente i modelli e gli stili che avete scelto in base alla vostra personalità ed al vostro look e, confrontarli con gli attuali prezzi di mercato. Solo così potrete valutare effettivamente se avete bisogno di comprare questo prodotto nel mercato dell’usato o magari potete avvicinarvi – grazie le vostre possibilità , al mercato del nuovo.

In entrambi i casi, fa sempre bene rivolgersi agli esperti del settore ed a esperti di orologi usati certificati, che quindi vi garantiranno la bontà del prodotto acquistato, oltre alla sua autenticità, che deve essere sempre certificata dalla presenza del simbolo Rolex, e da tutti quei particolari che lo contraddistinguono da un fake.