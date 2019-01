Si sa, ognuno ha il suo colore. Quest’anno Pantone ha decretato come colore dell’anno 2019, il Living Coral, (codice 16-1546), un misto tra l’arancio e il pesca, una sfumatura calda e vibrante che pochi possono permettersi. Ma non solo, Pantone segnala altri colori che possiamo portare nella Primavera/Estate 2019 tra cui: Fiesta (codice 17-1564) , Jester Red (codice 19-1862), Tumeric (codice 15-1264), Pink Peacock (codice 18-2045), Pepper Stem (codice 17-0542), Aspen Gold ( 13-0850) , Princess Blue (19-4150), Toffee (18-1031), Mango Mojito (codice 15-0960), Terrarium Moss (codice 18-0416), Sweet Lillac (codice 14-2808). Ma quale tra questi sarà adatto a noi? Le star possono darci qualche suggerimento.

Le star e i colori Primavera/Estate 2019

Le star amano giocare con gli abiti e soprattutto con i colori, ma attenzione. A volte una sfumatura più scura o più chiara, può spegnere il nostro incarnato. Per chi ha i capelli scuri e la pelle chiara come la modella Bella Hadid, può giocare sui toni del Fiesta e del Princess Blue. Chi come la duchessa di Sussex Meghan Markle ha la pelle un po’ più scura, può permettersi vari colori come Jaster Red, Pepper Stem, Aspen Gold e Toffee. Bisogna stare attenti anche al colore dei capelli, oltre che a quello del nostro incarnato. Le bionde/rosse come Gigi Hadid o Emma Stone possono giocare sui toni pastello, in questo caso Pink Peacock, Mango Mojito, Terrarium Moss e Sweet Lillac. Per ultimo ma non meno importante rimane il colore dell’anno “Living Coral”, che puoi indossare solo se hai una pelle medio chiara e capelli castani come la modella Miranda Kerr.

Colori Primavera/Estate 2019 non solo per abiti

Non solo sugli abiti, i colori sono protagonisti anche sui nostri capelli. La Primavera/Estate 2019 segna il ritorno della naturalezza della nostra chioma. Diciamo subito che il colore più ricercato sarà il castano intenso, perfetto per esaltare le carnagioni più pallide come quelle più scure. In particolare, la tendenza vira verso le sfumature del Toffee. Per le bionde, il colore sarà più omogeneo e intenso senza le ricrescite esasperate che hanno caratterizzato le scorse stagioni. I colori stravaganti, però, ci sono ancora e quest’anno sembrano aumentati d’intensità come la sfumatura di Sweet Lillac scelta da Lady Gaga per la cerimonia dei Golden Globe.