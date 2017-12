Colore Pantone 2018: 10 destinazioni “Ultra Violet” per vacanze all’insegna del fashion

Pochi giorni fa, il Pantone Color Institute ha decretato il “Colour of the Year 2018” ovvero il colore che dominerà le collezioni fashion ma anche home decor del 2018. In particolare, il colore Pantone del 2018 è l’Ultra Violet chiamato anche 18-3838.

Non sono però solo la moda e il fashion ad essere influenzati dal colore Pantone 2018: quest’oggi – grazie anche ad una selezione di Skyscanner – abbiamo raccolto 10 destinazioni “Ultra Violet” per vacanze d’inverno assolutamente di tendenza. Se l’anno scorso Pantone aveva scelto il “Greenery”, un verde luminoso, per anticipare un anno di rinnovamento e fresche promesse, nel 2018 a dominare sarà un colore forte e “spirituale”, enigmatico e misterioso, prezioso e magico come una gemma d’ametista.

Ecco allora 10 mete esclusive in cui passare le vacanze di Natale 2017 all’insegna del Colore Pantone 2018…

Provenza, Francia – La selezione non poteva che iniziare con uno dei paesaggi color “ultra violet” più famosi del mondo: i campi di lavanda della Provenza. Un tuffo in questa distesa di colore profumatissima è tra le esperienze da fare almeno una volta nella vita, magari proprio nel 2018;

Provenza, Francia – La selezione non poteva che iniziare con uno dei paesaggi color "ultra violet" più famosi del mondo: i campi di lavanda della Provenza. Un tuffo in questa distesa di colore profumatissima è tra le esperienze da fare almeno una volta nella vita, magari proprio nel 2018;

Moschea di Nasir ol Molk, Iran – La Moschea di Nasir ol Molk è uno dei siti religiosi più affascinanti e spettacolari di Shiraz, in Iran. La Moschea è nota per le sue bellissime vetrate, che lasciano filtrare la luce del sole, creando riflessi e geometrie colorate nella sala di preghiera, con sfumature che virano dal rosa al lilla, fino al viola più acceso. Una vera meraviglia!

Science Museum, Londra – Il Science Museum di Londra è uno dei musei più visitati della città, con una spettacolare galleria dedicata alla matematica (The Winton Gallery), progettata da Zaha Hadid. I principi della fisica e della matematica sono stati applicati all'architettura, per realizzare un'opera imponente e sinuosa, dai colori di un viola luminoso, che non passa certo inosservato;

Pigalle Basket Camp, Parigi – Il campo da basket incastonato tra alti edifici in stile parigino, nel cuore del quartiere di Pigalle, è una delle attrazioni più amate da fotografi e instagrammer in visita nella capitale francese. Un angolo di Parigi dove sport e colore si fondono, che merita di essere aggiunto alla lista dei luoghi da scoprire per chi programma un viaggio nella ville lumière nel 2018;

Aurora boreale – L'aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più affascinanti e magici al mondo, particolarmente visibile nelle buie giornate invernali nei Paesi del nord Europa. L'Islanda è una delle mete preferite dai turisti "a caccia" di cieli cangianti e magici, a queste latitudini, si manifesta spesso e con scie luminose che vanno dal color verde, al viola intenso, rigorosamente "ultra violet"!

Shanghai, Cina – Potevano mancare le atmosfere "gothic" di una metropoli frenetica e brulicante, vivace e misteriosa al punto giusto come Shanghai? Calato il sole, la città si accende delle luci della notte, regalando profili intriganti e "ultra violet", simili a quelli di una Gotham City asiatica;

Edimburgo, Scozia – Ogni stagione è bella per visitare la Scozia ed Edimburgo, ma nei mesi più miti, quelli che vanno dalla primavera all'estate, i campi innevati delle Highlands lasciano posto al verde di prati fioriti, che si accendono di sfumature ultra violet, squisitamente romantiche;

Supertree Grove, Gardens by the Bay, Singapore – Chi non ha mai sognato di visitare la New York del sud-est asiatico? Singapore è un tripudio di grattacieli e parchi verdissimi, un connubio che trova il suo giusto equilibrio nei meravigliosi Gardens by the Bay, dove natura e tech si intrecciano. In questo parco speciale e coloratissimo, i Super Trees, alberi vertiginosi dai colori di un viola vibrante, catapulteranno i visitatori nelle atmosfere di un film come Avatar, facendo percepire tutta la magia di una città grandiosa;

Antelope Canyon, Arizona – Per chi sta pensando a un viaggio negli Stati Uniti, una visita a questo spettacolo della natura, non deve mancare. L'Antelope Canyon è uno dei canyon più impressionanti della Terra, plasmato dal vento e con rocce levigate e sinuose di colori così caldi e decisi. Lasciarsi avvolgere dalle sue gole, alcune delle quali regalano sfumature nei toni ultra violet, è fra i must del prossimo anno!

Sainte Chapelle, Parigi – La Sainte Chapelle è uno dei monumenti gotici più preziosi e unici che si possono visitare a Parigi. Le sue vetrate a sesto acuto spiccano tra le geometrie severe di un'architettura imponente, regalando, in specifiche ore del giorno, giochi di luce che vanno dal porpora al viola intenso.

Photo: Singapore gardens by the bay unsplash