Il periodo natalizio si avvicina ed è giunto il momento di pensare al trucco per Natale. Quest’oggi vi proponiamo allora le collezioni natalizie make up e beauty 2017 di alcuni tra i principali brand del settore, da Kiehl’s a PaolaP: in questo modo, avrete modo di selezionare i preferiti tra questi prodotti must-have per il periodo delle festività invernali.