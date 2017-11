Collezioni moda Natale 2017: le festività secondo Gallo

Le festività sono alle porte e già fioccano le prime collezioni del Natale 2017. In particolare, quest’oggi vi proponiamo le creazioni di Gallo, azienda italiana specializzata nella produzione di calze per uomo, donna e bambini (ma non solo). In particolare, l’azienda propone prodotti unici nel loro genere, realizzati con prodotti di pregio ma che si contraddistinguono per eccentricità e raffinatezza. Ecco allora la collezione di Natale 2017 proposta da Gallo…