Collezioni make-up Natale 2017: Wycon lancia la capsule collection “Loves Barbie”

Le collezioni make-up di Natale 2017 si arricchiscono di una capsule collection esclusiva lanciata da Wycon che celebra l’iconica bambola più amata dalle bambine, la Barbie. Si chiama infatti “Loves Barbie” la nuova capsule collection di 30 nuove tonalità del bestseller Long Lasting Liquid Lipstick dedicate alla fashion doll più iconica del mondo.

I Long Lasting Liquid Lipstick della collezione “Loves Barbie” sono caratterizzati, come sempre, dal presciso applicatore in feltro e dalla favolosa texture cremosa dal finish opaco e a lunga durata. Il colore principale di questa collezione è il rosa ma non solo: non mancano i pantoni più estremi ma anche i nude.

Foto: Courtesy of STUDIO ISABELLA ERRANI