Collezioni make-up Natale 2017 e Capodanno 2018: da Yves Saint Laurent platino, oro rosa e rosso ardente per brillare durante le feste

Abbagliante all’interno così come all’esterno: si presenta così la nuova collezione make-up firmati Yves Saint Laurent e pensata per le festività, Natale 2017 e Capodanno 2018. Grandi protagonisti sono colori sgargianti e una vera e propria effervescenza di luci con oro rosa, platino e rosso a far da padroni. Ecco allora le immagini della collezione in vendita a partire da novembre 2017…