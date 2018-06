Collezione autunno inverno 2018 Original Marines: le idee per i bimbi

Una collezione che pone l’accento sulla praticità e sul comfort con un unico denominatore imprescindibile: divertimento contagioso. Un’eleganza gioiosa e dinamica all’insegna di contrasti bilanciati che

prediligono mix creativi di stampe, colori, finissaggi e materiali abbinati con estrema naturalezza. Ma soprattutto una collezione che racconta piccole grandi avventure viste con gli occhi dei bambini. Bambini che sognano scenari lontani, fantastici, pieni di magia e hanno come compagno di viaggio un inseparabile amico: Original Marines. Tra le novità della collezione per le bambine la capsule collection Be Cool e per i bambini la capsule Danim Dept.

Be Cool Original Marines 2018

Un look di tendenza, contaminato da dettagli sport che sottolineano l’anima sportswear del brand, influenza le proposte della capsule Be Cool, dedicata alle bambine da 0 a 12 anni. Denim, felpe, tessuti active nei toni del blu e grigio mélange, dettagli raffinati danno vita alle proposte pensate per le neonate, impreziosite da balze, rouches, cuori e nastri. Accenti street e un mood grintoso personalizzano le proposte della bambina: coulottes pants, maglie, t-shirt, abitini e gonne plissè, giubbini e bomber in un mix ineccepibile di tessuti, lavorazioni e stampe very sporty o romantiche con micro fantasie floreali.

Denim Dept Original Marines 2018

Libero e un po’ scanzonato il tema della capsule Denim Dept che esclusivamente maschile da 2 a 12 anni libera l’anima sportswear di Original Marines. Blu, grigio e bianco i colori predominanti del tema che propone bomber, maglie, felpe, t-shirt, jeans e pants in felpa.