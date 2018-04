Coachella Festival 2018: Rihanna ha presentato la nuova collezione Fenty Puma

Questo fine settimana, Rihanna e PUMA hanno celebrato la nuova collezione primavera/estate 2018 FENTY PUMA by Rihanna con un party esclusivo all’interno di una villa privata nella Coachella Valley. Rihanna, in total look FENTY PUMA by Rihanna, ha intrattenuto gli ospiti sulle note di alcuni dei DJ più apprezzati del momento.

Tra i tanti ospiti presenti al party anche The Weeknd, G Eazy, French Montana, Offset, Belly, Iggy Azelea, Teanya Taylor, Timothee Chamalet, HER, Jessie Williams, Normani Kordei, ASAP Rocky, YesJulz, Daniel Ceasar, THEY, Terrance J, Jasmin Sanders, Kali Uchis e Shaun Ross. Il secondo drop della FENTY PUMA by Rihanna è beachy e badass, un inaspettato mashup di alta moda, sport estremi e beachwear.

L’abbigliamento sportivo maschile incontra i lacci della lingerie. Sagome oversize e androgine sono abbinate a costumi da bagno sexy ed attillati. Bold branding, dettagli daredevil, elementi neon: semplicemente summer vibes. È una collezione nata per colpire la spiaggia, ready to make waves. Il secondo drop della collezione primavera/estate 2018 FENTY PUMA by Rihanna sarà disponibile online al sito PUMA.com e in selezionati retailer a partire da giovedì 3 Maggio.