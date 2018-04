Coachella Festival 2018 Hair Look: l’acconciatura di Rochelle Humes

Come realizzare la prima chioma proposta in occasione del Coachella Festival 2018 di Rochelle Humes?

Prepara la chioma con ghd heat protect spray con protezione UV e ghd curl hold spray per

una tenuta a lunga durata e protezione Asciuga i capelli con il ghd saharan gold air hairdryer e il diffusore per dare risalto alla

texture naturale Utilizza la punta di ghd curve creative curl wand per aggiungere definizione su tutta la

chioma – questa è la sezione più piccola del fusto che creerà quindi un riccio stretto a spirale Con le dita raccogli i capelli in una coda di cavallo e fermali con un elastico, lasciando

alcuni ricci sciolti sulla sull’attaccatura così da incorniciare il volto Utilizza delle forcine per fermare il tutto e termina il look con una vaposizzata di ghd final

fix hairspray

Il secondo look di Rochelle Humes messo in mostra in occasione del Coachella Festival 2018?