Coachella 2017: i migliori look delle star e influencer, dalla Ferragni a Paris Hilton (foto)

Tutti pazzi per il Coachella 2017, a partire da fashion blogger, modelle e influencer di tutto il mondo che non sono mancate al concertone californiano per affidare ai propri social l’ampia gamma dei look scelti. Da Chiara Ferragni, di cui vi abbiamo già anticipato qualcosa, a Paris Hilton. Partiamo proprio dall’ereditiera più famosa del mondo che ha scelto di incarnare il look hippie-chic del Coachella con un long dress multicolor profondamente scollato.

Occhiali da sole a specchio, ballerine argentate e dettagli che si rifanno allo stile dei nativi americani. Immancabili i piccoli corni colorati, che si rifanno alla unicorn mania, sul capello sciolto in perfetto stile Woodstock.

Stile più selvaggio e gitano, soprattutto nelle acconciature per la super model Alessandra Ambrosio.

Gambe scoperte, trecce scarmigliate, dettagli in cuoio e stivaloni o sneakers per la bella bruna. Occhiali da sole, anche per lei, rigorosamente a montatura tonda come nella migliore tradizione dei gloriosi anni settanta. La fashion blogger Chiara Ferragni, oltre a sfoggiare alcuni dettagli della sua linea di moda, sceglie il total white o il total black. Anche lei rigorosamente gamba scoperta e giochi di acconciature.

Chiara propone mini dress di rete e pizzi. Anche per lei la calzatura è bassa: un crocevia tra una sneaker e un mocassino. Capelli sciolti e trionfo di catenine e braccialetti.

Impossibile non menzionare lo splendido angelo di Victoria’s Secrets Sara Sampaio che ha alternato lungo e corto ma mantenuto fede alla moda per le trecce.

Tuta stellare fasciante per la mattina, mentre per il tardo pomeriggio la super top sceglie un minidress con biancheria a vista totalmente trasparente.