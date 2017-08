Clint Eastwood a Venezia: tre giorni di riprese per il nuovo film

Città romantica per eccellenza e meta di orde di turisti soprattutto in estate, Venezia in questi giorni si è trasformata anche nel set del nuovo film di Clint Eastwood. Il regista, infatti, è approdato nella città lagunare per girare alcune scene della pellicola “The 15.17 to Paris”.

87 anni e una filmografia infinita alle spalle, Clint Eastwood è ancora pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo film. “The 15.17 to Paris” – pellicola che uscirà probabilmente l’anno prossimo – verrà infatti girata tra le vie e i canali del centro storico di Venezia. “A Venezia voglio scene di vita vera” sembra aver detto Clint Eastwood, intenzionato a non sconvolgere la città ma altresì ad ottenere riprese il più possibile fedeli a quella che è la vita quotidiana nella città lagunare.

Il regista – Leone d’Oro alla carriera nel 2000 – non si è però fatto scappare qualche giorno di relax. Prima dell’inizio delle riprese, infatti, Eastwood si è preso qualche giorno di vacanza, trascorso con la moglie presso l’Hotel Cipriani dell’Isola della Giudecca ed, in particolare, tra l’orto e la piscina ma anche il Ristorante Oro a lui riservato. Le riprese proseguiranno per tre giorni e si concentreranno, come anticipato, nelle zone più centrali della città ma anche su di un vaporetto Actv affittato per l’occasione.