Click&Boat: barche di lusso con una App, le vacanze dei sogni facili da programmare

Click&Boat è una piattaforma per il noleggio di barche online fondata in Francia cinque anni fa, che vanta numeri importanti su scala globale, con oltre 200mila utenti registrati, 300mila viaggiatori serviti e un giro d’affari per i proprietari di imbarcazioni che ha superato i 40 milioni di euro. Il suo obiettivo è di espandersi ulteriormente puntando su nuovi mercati come la Russia, il Medio Oriente e il Sud America. Con Click&Boat le Barche dal fascino senza tempo sono a portata di App, per regalare viaggi nei luoghi più belli del mondo garantendo tutti i comfort di lusso immaginabili. Scegliere la propria vacanza su www.clickandboat.com/it significa scegliere tra una selezione di imbarcazioni di lusso bellissime, prenotabili nelle principali mete italiane e internazionali. Dalla Costiera Amalfitana a Miami, dalla Corsica a Creta, il pacchetto permette di scegliere tra 7 vacanze indimenticabili e a portata di app fatte di bellezza e lusso.

C’è Atene, dove ad attendervi troverete Running Waves, un maestoso trialbero di 64 metri, con 18 cabine, 2 bar, interni ispirati all’Art Deco e ogni lusso immaginabile; Miami e i suoi party glamours; sulla barca Happy Hour il prezzo giornaliero è di 800 euro a persona per una compagnia da 10. La vacanza in barca nella Costiera Amalfitana vi porterà a Ischia, Procida e Capri a bordo di uno yacht 18 metri che è un concentrato di lusso e potenza e dove il prezzo giornaliero è di circa 3.400 euro per l’intera imbarcazione.