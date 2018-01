Click on The Mountain 2018: Courmayeur ospita il suggestivo contest di photo e video

Vette che sfiorano il cielo, il Monte Bianco e neve perfetta: con i suoi panorami unici al mondo Courmayeur è pronta ad accogliere l’evento freeride più atteso dell’anno, dal 5 al 10 Marzo torna Click On the Mountain. Azione, incredibili trick e linee perfette sono gli ingredienti di questo evento straordinario. La novità di quest’anno, due atlete donne. Quattro saranno i team in gara, provenienti da tutta Europa, che si sfideranno per 3 giorni a colpi di “click” sui bellissimi pendii dell’area del Monte Bianco a caccia di immagini per realizzare un book fotografico con 10 scatti, un video di circa 120 secondi e un Instagram video di 15 secondi.

Ogni team sarà composto da un fotografo, un videomaker e due pro rider (skier o snowboarder). A immortalare le evoluzioni delle atlete Sandra Lahnsteiner, austriaca, molto attiva nel promuovere il freeride come sport femminile e Giulia Monego, italiana, saranno il fotografo Klaus Polzer e il filmaker Thomas Dunzendorfer. Monster Energy supporterà l’evento per il quarto anno consecutivo, portando a Courmayeur il suo atleta di punta Simon Gruber e il fotografo Roberto Bragotto, vincitore dell’edizione 2016. A decretare i vincitori nelle differenti categorie, una giuria di esperti del settore sportivo e delle immagini sport in action.

Il tema scelto per l’edizione 2018 sarà “Curiosity & Freedom”, binomio che coniuga l’anima di Courmayeur e di questo sport, che dà spazio alla libera espressione di ogni individuo, alla ricerca di una propria dimensione unica e personale.Come nelle precedenti edizioni di Click On the Mountain, i team saranno seguiti e accompagnati da una guida alpina che si accerterà che il rispetto delle principali norme di sicurezza sia al primo posto per gli atleti (materiale obbligatorio come artva, airbag etc).