Claudio Baglioni in vacanza a Lampedusa sfoggia un fisico da urlo a 67 anni! Da fare invidia ai ragazzini. Prestanza fisica, abbronzatura perfetta, bandana bianca che fa da pendant con i boxer, che stile! Così ce lo mostrano gli scatti apparsi in esclusiva sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il celebre cantante romano, reduce dal successo di Sanremo – e già riconfermato direttore artistico del Festival 2019, visto il grande successo di share registrato – è stato immortalato mentre si gode un momento di relax al sole su una barca a Lampedusa insieme alla bella compagna Rossella Barattolo. Manca poco all’inizio del suo mega tour per festeggiare 50 anni di carriera, e il grande Claudio si sta preparando al meglio, a giudicare dalle foto.

Per l’anteprima della tournée il cantante salirà sul palco dell‘Arena di Verona il 15 settembre.

Ma per ora solo relax, nuotate e tintarelle invidiabili. La moglie, con la quale è sposato dal 1994, non lo molla mai. Lo segue nella sua carriera restando sempre in disparte, ma di grande appoggio per lui.

Anche con la mise balneare il bel Claudio Baglioni non perde charme e aplomb. Uomo dalla grande eleganza nel portamento e nel vestire, si mostra in pubblico sempre impeccabile. E davvero a vederlo in costume da bagno si stenta a credere che abbia spento 67 candeline lo scorso 16 maggio. Diciamo che sono pochi i suoi coetanei che possono competere con lui quanto a forma fisica. Il fisico è atletico e scolpito dalla palestra, l’abbronzatura lo rende ancora più affascinante. Che dire … chapeau!!!