Claudia Gerini su Federico Zampaglione: “Nessuno ha tradito nessuno”

Claudia Gerini affida ai social la sua replica alle foto recentemente pubblicate che la ritraevano in momenti di passione con Andrea Preti. Non avendo mai ufficializzato la fine della sua relazione con il musicista e regista Federico Zampaglione, qualcuno aveva addirittura ipotizzato un tradimento.

Niente di più lontano dalla realtà: la coppia, dopo una lunga relazione – durata più di un decennio, dalla quale è nata anche la piccola Linda che oggi ha 7 anni – si è detta addio già da un anno. Il rapporto si sarebbe trasformato in una solida amicizia, volta a tutelare anche la loro bimba. “Si stanno dicendo molte cose riguardo la fine della relazione tra me e Fede. La verità è che nessuno ha mai tradito nessuno. La nostra storia infatti da più di un anno si era trasformata in una solida amicizia. Con il fine comune di crescere la nostra bimba e vivere in armonia.”

A farle eco, proprio dalla pagina ufficiale dei Tiromancino, arriva proprio il post di Federico Zampaglione, che conferma gli ottimi rapporti tra i due: “Amici per sempre. Fede.”