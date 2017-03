Claudia Galanti: la dedica straziante per Indila, la figlia morta improvvisamente

C’è un dolore che nessuna madre dovrebbe mai provare: quello della perdita di un figlio. Purtroppo la bellissima Claudia Galanti ha dovuto fare i conti con questo tragico avvenimento, quando la sua piccola Indila ha perso la vita improvvisamente.

La donna non dimentica il giorno del compleanno della sua piccola, che oggi avrebbe compiuto 3 anni: “Eri un angelo già in vita ma Dio ha voluto riportarti nel posto giusto, adatto a te, dove non ci sono cattiverie, non ci sono falsità, quel posto puro è il Paradiso e lì ci sono tantissimi angeli come te. Oggi avresti dovuto compiere 3 anni non poter vederti crescere mi distrugge l’anima , la mente e il corpo. Figlia mia, mi ricordo ancora di quando ti ho tenuta per la prima volta tra le mie braccia. Eri così piccola e indifesa, eri una piccola principessa da amare e proteggere. La più bella di tutti lo dicevo sempre ogni volta che ti guardavo negli occhi – prosegue la Galanti – tu vivrai per sempre nel mio cuore , ricordo ogni piccolo movimento che facevi dentro me fino a poco prima della tua nascita e ogni piccolo gesto dopo. Sono ricordi che li porterò per sempre fino al giorno che potrò raggiungerti e finalmente poter stare insieme. Ti amo amore di mamma. Ti ho tenuto la mano per così poco tempo ma ti terrò nel cuore per sempre”.

Indila è deceduta il 3 dicembre di 2 anni fa, a causa di un batterio nel sangue. La piccola è mancata mentre dormiva. Per la Galanti, che ha altri due figli, si è trattato di un lutto impossibile da dimenticare.