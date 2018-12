Pasquale Squitieri: la moglie Ottavia Fusco ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, 16 dicembre. Tanti gli argomenti trattati durante la lunga intervista, in primis il grave incidente d’auto in cui rimase coinvolto il regista nel 2015. “Ha segnato il suo lento declino. Aveva vinto un cancro al polmone che era non era operabile. Aveva vinto questa battaglia ma è mancato per le conseguenze di questo incidente”.

Immancabile la frecciata con replica a Claudia Cardinale che, ospite due settimane fa della Venier, aveva detto di essere stata sentimentalmente legata al regista fino alla morte di lui come se Squitieri non avesse avuto una moglie. Il noto regista è morto nel 2017. E oggi c’è ancora acredine fra la Cardinale, con cui ebbe una grande storia d’amore e Ottavia Fusco, sposata nel 2013. Anche da coniugato, secondo Claudia Cardinale, Squitieri avrebbe amato lei che frequentava la sua casa di Parigi, dove aveva una stanza tutta sua.

E oggi, la moglie di Squitieri si è tolta il sassolino dalla scarpa rispondendo alla frecciata della Cardinale: “Mi ha ferito l’evidente tentativo di annullare la mia presenza in vita come donna, moglie e artista, nonché la mancanza di attenzione alle scelte di vita di Pasquale, che diceva ‘i fatti sono testardi’ …”. La moglie del regista ha anche riportato le parole di lui, prima di sposarla: “Io sposo Ottavia perché non sono ricco, ma voglio lasciarle il mio cognome. Quello che sento con Ottavia è di essere una persona sola”. Già in una precedente intervista la Fusco aveva ribadito il concetto: “Claudia Cardinale ripete che lei e Pasquale non si sarebbero mai lasciati, quasi io fossi un’intrusa. Sostenendo, per di più, che sarei entrata nella sua vita quando lui era già stanco e ammalato. È una bugia, perché io e Pasquale ci siamo amati appassionatamente per 14 anni”.