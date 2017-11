CityLife Shopping District Milano: apre il nuovo polo dello shopping nel cuore della città

Apre oggi le porte CityLife Shopping District – il distretto commerciale urbano più grande e innovativo in Italia – pronto ad accogliere i visitatori in un ambiente unico, con un’offerta commerciale distintiva e attrazioni per il tempo libero, il benessere e lo shopping: un nuovo mondo nel cuore di Milano. Anima pulsante di CityLife, lo Shopping District è capace di accogliere sino a 700mila persone nelle 100 unità dedicate allo shopping, alla ristorazione, ai servizi, al tempo libero e all’intrattenimento. Tutti gli store e i locali sono stati occuratamente selezionati da Sonae Sierra in linea con il posizionamento premium e l’innovativo contesto in cui si inseriscono.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare l’apertura di CityLife Shopping District. Il più innovativo distretto commerciale italiano che con la sua offerta di food, fashion ed entertainment andrà ad integrarsi perfettamente con la parte residenziale e le torri uffici disegnate da tre straordinari architetti. CityLife rappresenta sempre più un esempio di come Milano ha saputo rigenerarsi ed offrire un nuovo modo di vivere la città” – ha dichiarato Armando Borghi, CEO di CityLife. Tra le unità presenti, tante sono le novità per il territorio italiano: tra queste ricordiamo il primo flagship store europeo di Huawei ma anche la prima apertura mondiale del salone Nashi Argan. Cuore dell’intrattenimento di CityLife Shopping District sarà invece CityLife Anteo che, posto all’interno del mall, offre una programmazione di altissima qualità con le sue 7 sale proiezione per una capienza complessiva di 1.200 posti.

“Il distretto commerciale di CityLife, oltre ad essere collocato in una location davvero suggestiva, è in grado di soddisfare il visitatore grazie ad un’ampia e selezionata scelta di insegne premium, riuscendo inoltre ad anticipare i trend del settore attraverso la presenza di operatori nuovi al mercato dei centri commerciali. Con un impegno costante nel tempo, CityLife Shopping District continuerà a distinguersi sul mercato e a sorprendere il cliente ad ogni sua visita attraverso un tenant mix sempre attuale e un’accurata offerta entertainment durante tutto l’anno” – ha dichiarato infine José Maria Robles, Direttore Property Sierra Sierra Italia.

Photo Credit: CityLife Shopping District – Facebook