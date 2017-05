CityLife Shopping District Milano 2017: come sarà? Andiamo a scoprirlo (foto)

CityLife che cos’è? Siete fra le tantissime persone che ha sentito più volte nominare questo progetto e non sa precisamente di cosa si tratti? Ve lo spieghiamo in questo articolo. Si tratta di uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana con destinazione d’uso mista in Italia e in Europa; a Milano arriverà CityLife Shopping District, che aprirà al pubblico il 30 novembre 2017. Con un mix di 100 esercizi commerciali dedicati allo shopping, al lifestyle, alla ristorazione, ai servizi, al tempo libero ed all’intrattenimento, lo Shopping District di CityLife sarà il più grande centro commerciale urbano d’Italia, caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile, volta a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile.

Il sito, con una superficie commerciale utile di 32.000 m2, ospiterà brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. I visitatori dello Shopping District avranno a disposizione una vasta area food coperta, ed alcuni ristoranti nella zona esterna. L’area food coperta si sviluppa all’interno del Mall, progettato dal prestigioso studio dell’architetto Zaha Hadid su due livelli, e comprenderà 20 tra bar e ristoranti, per una superficie utile pari a 3.500 m2. L’area dedicata alla ristorazione, situata al primo piano, sarà caratterizzata da spazi fluidi, ampiamente illuminati da luce naturale, con aree relax e lounge dotate di supporti tech, come la connessione Wi-Fi gratuita e dispositivi per la ricarica dei device personali. Lo spazio centrale ospiterà eventi ed attività di intrattenimento, che contribuiranno a far vivere l’area in ogni momento della giornata.

Tra i primi ristoranti annunciati, Vivo rappresenta una novità assoluta per la città: nato da un’intuizione della famiglia Manno, attiva nel mondo della pesca dal 1904, proporrà esclusivamente pesce fresco e un’offerta di ostriche e crudité, in un ambiente trendy e contemporaneo. Bomaki, una realtà tra le più apprezzate dagli amanti della cucina giapponese rivisitata, porterà la propria rinomata food&drink experience nipponica, in un’atmosfera orientale riscaldata dai profumi e dai colori brasiliani. Cioccolatitaliani offrirà il primo concept italiano completamente dedicato al mondo del cioccolato declinato in gelateria, caffetteria, pasticceria e cucina. Tra le esclusive dello Shopping District vi sarà PIE, Pizza Italiana Espressa, la prima pizzeria in Italia in cui il cliente partecipa alla realizzazione della sua pizza, scegliendo ogni ingrediente secondo i propri gusti. The Meatball Family, il noto brand meneghino specializzato in polpette, proporrà varie tipologie di piatti tipici della cucina italiana come la pasta, la pizza e altri prodotti originali della cultura gastronomica del bel paese. Situata all’esterno del Mall, la zona della piazza sarà arricchita dalla presenza di altri tre ristoranti: California Bakery, il bistrot in stile USA tra i più apprezzati della città, porterà a CityLife le tipiche specialità americane, dolci e salate; Panini Durini proporrà panini artigianali con ingredienti ricercati, insalate, focacce e dolci daily made; That’s Vapore, con il suo innovativo food concept, offrirà piatti sani e gustosi grazie alle creative ricette.

Presente anche il Cinema Anteo, “CityLife Spaziocinema” offrirà 7 sale proiezione per una capienza complessiva di 1200 posti. All’interno dello Shopping District troverà spazio un cluster dedicato in modo particolare alla salute e al benessere, con la presenza di servizi specializzati e di alta qualità finalizzati ai diversi aspetti della cura della persona. Fra questi un ruolo di primo piano verrà svolto da Centro Diagnostico Italiano (CDI), realtà attiva a Milano da oltre 40 anni, che offrirà una struttura sanitaria ambulatoriale a servizio completo ed all’avanguardia. Armando Borghi, CEO di CityLife, dichiarato: “Con lo Shopping District, che sarà il più grande centro commerciale urbano d’Italia e sarà inaugurato il prossimo 30 novembre, CityLife si afferma come luogo fulcro della città, offrendo una molteplicità di servizi rivolti ai residenti e ai cittadini. Ristoranti, cinema e shopping, si andranno a integrare con i due poli residenziali firmati dalle archistar Zaha Hadid e Daniel Libeskind e con il business district composto dalle tre torri, il tutto inserito nel bellissimo contesto del Parco CityLife”.