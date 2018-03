Citylife Shopping District di Milano: grande debutto per il Coin Excelsior

Coin inizia un nuovo percorso da CityLife Shopping District di Milano. Mercoledì 28 marzo ha debuttato infatti il Coin Excelsior, il contemporary department store con un’accurata selezione di brand italiani e internazionali di moda, beauty e home decoration.

La vocazione di selezionatore di Coin Excelsior trova massima espressione nel nuovo store milanese dove consolida il suo ruolo di Editor in uno spazio distintivo che offre da un lato uno sguardo ricercato sul mondo del fashion e del lifestyle e dall’altro una proposta di servizi innovativi che valorizzano l’offerta dei marchi e rispondono alle esigenze dei clienti con esperienze uniche.

Il mondo della bellezza accoglie i clienti con un itinerario sorprendente tra brand accuratamente

selezionati ed esperienze innovative: l’americano Bumble & Bumble offre un servizio rapido di styling

up-to- date per proporre gli ultimi trend delle passerelle newyorkesi, Aveda presenta il suo grooming e barber shop con trattamenti express, MAC offre sessioni di make up e consulenze d’immagine personalizzate, Glamglow propone le maschere viso più cool che sono diventate un must have,

e Dermalogica esordisce in Italia con lo skin bar e la beauty room per una vera e propria consulenza

estetica con l’innovativo metodo Skin Mapping. Non mancano inoltre i principali brand di skincare e di make up e le fragranze più iconiche della Profumeria.

Nell’abbigliamento e negli accessori, un cocktail di brand italiani e internazionali offre un mix

innovativo e accattivante per soddisfare le richieste di una clientela sofisticata e attenta alle tendenze: tra le proposte contemporary Donna spiccano Theory, MCQ, l’activewear No Ka’Oi, Opening

Ceremony, Yucca e Momonì mentre nel mondo traditional si distinguono Week end Max Mara e

Elena Mirò. Nell’area dedicata alle borse è possibile scoprire le nuove collezioni ideate da Marc

Jacobs, Nico Giani, Karl Lagerfield e Ballantyne mentre nella Shoes Room la selezione va da

brand glamour come Sebastian, L’Autre Chose, Paloma Barceló e Bruno Magli alle proposte

urban di Adidas, Puma, Vans, Nike e Converse.

L’uomo può scoprire capi nei quali tradizione e innovazione si fondono in nome di una costante cura per

i dettagli: il cliente contemporary trova noti brand come Bevilacqua, Closed e The Editor; per una

scelta più formale Drumohr, Hugo Boss, Tonello; mentre il mondo dell’outdoor è rappresentato da

Napapijri, North Sails, Levi’s e Timberland.

Infine l’area dedicata all’home decoration presenta una selezione di proposte Coincasa, arricchita dal

brand EDG dedicato al gardening e alle profumazioni e all’offerta di Cargo Etc., il laboratorio di idee

per divertirsi e creare in cucina, che interpreta questo spazio come luogo dell’anima per vivere il cibo

come passione e scoperta. Coincasa a CityLife Shopping District potenzia inoltre il dialogo tra lo shopping on line e quello off line per offrire un servizio completo e immediato: sarà infatti possibile consultare l’intero catalogo online di Coincasa per acquistare e ritirare i prodotti direttamente in negozio o comodamente a casa propria. A completare l’esperienza di shopping di Coin Excelsior il sound design curato dal dj e produttore Stefano Fontana e dal suo team Sound Identity, che ha ideato per il department store un palinsesto musicale personalizzato e distintivo.