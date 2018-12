Città più visitate d’Europa: Milano e Roma figurano tra le prime dieci

Ci sono delle città che vale la pena vedere almeno una volta nella vita e che i veri amanti dei viaggi non si sono fatti mancare. Questo lo spirito che ha animato Lonely Planet, casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, che ha stilato una classifica delle città più visitate d’Europa. Destinazioni che hanno conservato, nonostante le mode, tendenze e gli anni che passano, il loro notevole appeal. Ma quali sono le città che compaiono in questa lista? Scopriamo insieme questa classifica, che mostra delle piacevoli conferme, ma anche delle stucchevoli sorprese.

Al primo posto per Lonely Planet si piazza Londra, la capitale britannica, che ogni anno accoglie oltre 20 milioni di turisti all’anno. Ad affascinare i visitatori, molto probabilmente, il fatto che Londra sia un mix esplosivo di classicità – pensate solo a Buckingham Palace! – e modernità con i suoi numerosi pub e negozi, capaci di far impazzire ogni ragazza. Senza contare il Museo d’arte Moderna), che rende la metropoli inglese una meta agognata per studiosi e ricercatori. Al secondo posto Parigi, la più romantica delle città francesi, che pure vanta il Louvre e il Museo d’Orsay, ma non solo. Parigi, capitale cosmopolita, riceve più di 16 milioni di visitatori all’anno e sa conquistarli con le sue numerose attrazioni: la torre Eiffel, Notredame, il Quartiere Latino o il Moulin Rouge. Al terzo posto Istanbul, città all’estremo del Mediterraneo, che viene visitata da 10 milioni di turisti all’anno. Il Grand Bazaar, il tour del Bosforo, il ponte che unisce Europa e Asia, il grande palazzo di Topkapi continuano a stuzzicare l’interesse dei visitatori, rapiti forse da questa città dalle due anime: quella più europea e quella più asiatica.

Scendiamo dal podio e vediamo quali sono le altre città europee più visitate. Quarto posto per Barcellona (con quasi nove milioni di turisti all’anno) e quinto per Milano (con oltre otto milioni di persone all’anno). Forse ci si aspettava per la città italiana qualcosa di più, tuttavia ci consola che non sia la sola del Belpaese. Sesto posto per Amsterdam, settimo per Roma, la nostra meravigliosa capitale, ottavo per Vienna, nono per Praga, decima per Dublino, con “soltanto” – si fa per dire! – 5 milioni di turisti all’anno. E voi, dove vorreste andare? Siete pronti per partire?