Città dove si vive meglio nel mondo 2017: 8 europee nella top ten

Vi siete mai chiesti qual è la classifica delle città dove si vive meglio nel mondo? Anche in questo 2017 la società di consulenza statunitense Mercer ha redatto la ricerca dal nome “Quality of Living 2017” che incorona le migliori 10 città del mondo per condizioni di vita.

L’indagine sulle città dove si vive meglio nel mondo ha portato, in questo 2017, a scoprire che l’Europa – nonostante le tante crisi economiche e sociali – è ancora un continente dove è possibile vivere bene e, addirittura, meglio che in altri luoghi del mondo. La ricerca è stata condotta analizzando 39 diversi fattori: il responso è una classifica di 231 città e suggerimenti su altrettante 451 metropoli (e non). Prima di arrivare alla classifica vera e propria, sottolineiamo come – quasi a sorpresa – si è scoperto che uno dei fattori più presi in considerazione è la qualità delle infrastrutture. Ma cosa aspettarsi dalla top ten delle città dove si vive meglio nel mondo? In generale, vediamo che l’Europa domina in modo netto la classifica delle prime 10, segno inequivocabile che il Vecchio Continente è ancora molto appetibile.

Ecco allora la classifica: