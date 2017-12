Città dello shopping e del lusso 2017: Napoli tra le mete più amate dagli stranieri

La città di Napoli risulta comparire fra le città d’Italia più amate e frequentate per lo shopping e il lusso degli stranieri. I dati Premier Tax Free del rapporto Pambianco –Fashion and Luxury Summit vengono segnalati da Giulio Gargiullo Digital Marketing Manager specializzato nel business Italia-Russia, che nei prossimi giorni terrà a Napoli, nell’ambito di SMAU – principale evento della tecologia e dell’innovazione – un workshop su come promuovere il proprio brand e la propria attività nel mondo grazie alle news digitali e facendo perno sulle qualità attrative della città di Napoli e della Campania.

La città di Napoli – secondo il rapporto – sarebbe cresciuta del +36%, più delle altre città italiane nella top 5. Infatti dal 2016 al 2017 Milano cresce del 28%, Firenze +27%, Roma +21%, Venezia +11%. Così Gargiullo “E’ evidente che in questi anni stiamo assistendo ad una rinascita di Napoli e della Campania che, da sempre terra di estrema bellezza, gusti e accoglienza, si sta affermando sempre più fra le mete del lusso dei turisti internazionali. Oggi fra i principali turisti ci sono i cinesi e i russi che rappresentano il 50% del mercato tax free. Oggi questo fenomeno si chiama in senso generale Shopping Tourism e abbraccia la necessità del viaggiatore di acquistare prodotti di alta qualità come moda, principalmente Made in Italy, oggetti lussuosi ed esclusivi come per esempio Marinella.”

“Ma lo shopping tourism abbraccia anche le esperienze uniche di hotel che non siano solo esclusivi ma che sappiano offrire esperienze ‘su misura’, come su misura devono essere i tour con autisti, scorta e parenti al seguito, possibilmente verso mete meno note, location affittate in esclusiva o spazi artistici o di grande attrazione aperti in esclusiva per il VIP o il ricco di turno. Dallo stesso rapporto russi e cinesi sono i principali top spender in Italia con uno scontrino medio di 876 euro e 1097 euro rispettivamente”.