Cirque du Soleil Roma 2017 Amaluna: biglietti, date e info del grande ritorno in Capitale

Il Cirque du Soleil torna a Roma e si prepara ad incantare il suo pubblico con il nuovo spettacolo “Amaluna”. Il tendone del Grand Chapiteau della Capitale riapre le porte – per quattro settimane e dopo 11 anni di assenza – a partire dal 29 aprile: ecco allora biglietti, prezzi e info per partecipare allo spettacolo.

Approda a Roma – poco dopo la Pasqua – il Cirque du Soleil, celebre circo canadese fondato nel 1984: la compagnia ha circa 5mila dipendenti che animano show in tutto il mondo nonchè 10 spettacoli stabili a Montreal, Las Vegas, New York, Orlando e Playa Del Carmen. Nella Città Eterna il circo porterà la sua 33esima produzione, “Amaluna”. Ma di cosa si tratta? Come si legge in una nota ufficiale, ” Amaluna invita il pubblico a visitare un’isola magica e misteriosa abitata da sirene e regolata dai cicli della luna. La loro regina, Prospera, da’ vita alla cerimonia per il compleanno della maggiore età della figlia un rito in onore della femminilità, del rinnovamento, della rinascita e dell’equilibrio che segna il passaggio di questi concetti e valori da una generazione all’altra. In seguito ad una tempesta scatenata da Prospera, alcuni giovani approdano sull’isola, innescando cosi un’epica ed emozionante storia d’amore tra la figlia di Prospera ed un coraggioso giovane corteggiatore. Ma il loro amore sarà messo a dura prova. La coppia deve affrontare numerose ed impegnative prove e superare dure opposizioni prima di poter raggiungere la fiducia reciproca e l’armonia.”

Il nome dello spettacolo messo in scena dal Cirque du Soleil a Roma, “Amaluna”, deriva da “Ama” – in molte lingue usato per identificare la “madre” – e Luna: così come il nome, quindi, lo show vuole essere un un simbolo della femminilità, evocata sia come rapporto madre-figlia sia come l’idea di Dea e protettrice del pianeta. Amaluna è altresì il nome dell’isola misteriosa e magica dove si svolge la storia. Pensato per tutta la famiglia, lo spettacolo andrà in scena a Roma dal 29 aprile per quattro settimane: i biglietti sono acquistabili sia su TicketOne sia sul sito ufficiale dell’evento.

Credit: Amaluna – Cirque du Soleil/Facebook