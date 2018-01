Cinquanta Sfumature di Rosso trailer, trama e quando esce: nuove anticipazioni in attesa dell’arrivo al cinema

Manca pochissimo all’uscita nelle sale cinematografiche italiane di Cinquanta Sfumature di Rosso, terza pellicola tratta dalla trilogia erotica di E.L. James. In particolare, come oramai tradizione, il film arriverà nei cinema in tempo per essere visto a San Valentino, magari come contorno ad una serata speciale con il proprio partner o, perché no, ad una serata inusuale con le amiche se ancora non si è trovata la propria anima gemella.

Cinquannta Sfumature di Rosso arriverà nelle sale l’8 febbraio e si preannuncia denso di sorprese, probabilmente anche per chi anni fa ha letto il romanzo di E.L. James. Cosa aspettarsi quindi da questo terzo e ultimo capitolo della saga? Il film racconta ancora una volta della relazione amorosa tra Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il tenebroso Christian Grey, interpretato invece da Jamie Dornan. I due, dopo una serie di eventi più o meno fortunati, riescono finalmente a coronare il loro sogno d’amore: nelle immagini del nuovo trailer, infatti, si può già scorgere qualche dettaglio del bellissimo abito nuziale di Ana nonché dei preparativi della festa.

Ma non è tutto: la passione tra Anastasia e Christian continuerà a far sognare anche ammirando le immagini della loro luna di miele da sogno in Europa, tra le bellezze del Vecchio Continente. Come ogni storia che si rispetti, però, i due dovranno affrontare anche momenti molto difficili, molti dei quali mostreranno un’Ana decisamente cambiata, molto più donna ma soprattutto decisamente più coraggiosa e sicura di sé. Il finale, ne siamo certi, riuscirà anche a strappare qualche lacrima alle più romantiche. Se volete avere qualche anticipazione non dovete fare altro che guardare il nuovo trailer che vi lasciamo qui sotto…