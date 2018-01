Cinquanta Sfumature di Rosso: trailer, trama e biglietti del film in arrivo nelle sale

Dopo l’enorme successo di Cinquanta Sfumature di Grigio e Cinquanta Sfumature di Nero, è in arrivo nelle sale anche l’ultima pellicola tratta dalla trilogia di E. L. James. Uscirà infatti il 9 febbraio 2018 nei cinema italiani Cinquanta Sfumature di Rosso, ultimo capitolo della saga erotica che vede protagonisti Anastasia Steele e il bello e tenebroso Christian Grey.

Come oramai tradizione, Cinquanta Sfumature di Rosso arriverà nelle sale cinematografiche in tempo per San Valentino 2018. Ma cosa aspettarsi da questa nuova pellicola? Da quanto appreso dai teaser e dal primo trailer ufficiale, i fan della trilogia potranno gustarsi finalmente il romantico momento del matrimonio tra il giovane e ricco imprenditore dagli occhi di ghiaccio e Anastasia Steele. Non mancheranno però i momenti bui…

In attesa dell’uscita nei cinema, ricordiamo che è già possibile acquistare online i biglietti per la visione di Cinquanta Sfumature di Rosso. Qualora non lo aveste ancora visto, vi lasciamo al trailer ufficiale ma anche al nostro speciale su tutta la trilogia delle “Cinquanta Sfumature”.