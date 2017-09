Cinquanta Sfumature di Rosso, trailer e trama: un incantevole abito da sposa nel nuovo teaser [VIDEO]

Dopo mesi di attesa, finalmente tutti i fan di Cinquanta Sfumature di Rosso potranno scoprire qualcosa in più sulla pellicola di prossima uscita. E’ stato infatti pubblicato il nuovo teaser trailer della pellicola omonima al romanzo di E.L. James che – per chi non lo sapesse – uscirà in occasione del prossimo San Valentino.

Un abito da sposa incantevole, Christian Grey che si abbiglia e due mani che si scambiano la fede nuziale: sono queste le immagini introduttive del nuovo teaser trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso, terza pellicola tratta dalla trilogia erotica della scrittrice E. L. James. Dopo l’anticipazione inserita nel DVD di Cinquanta Sfumature di Nero, sono molti i fan che non stanno nella pelle per scoprire qualcosa sul nuovo film che, ricordiamo, uscirà nelle sale cinematografiche italiane (e non solo) il prossimo 14 febbraio 2018, giorno di San Valentino. Ma cosa aspettarsi?

Prima di lasciarvi al video del trailer, vi ricordiamo che Cinquanta Sfumature di Rosso racconterà ancora una volta le vicende che girano intorno a Anastasia Steele e Christian Grey, rispettivamente interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan. In particolare, Christian Grey e Anastasia Steele riusciranno finalmente a coronare il loro amore e volare in Europa per la luna di miele: ma i guai sembrano non essere finiti. Insieme a pizzi, merletti ma anche giochi erotici e frustini, nel trailer si possono anche scorgere inquietanti inseguimenti e sparatorie.