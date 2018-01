Cinquanta Sfumature di Rosso: nella colonna sonora canta anche Jamie Dornan

Manca oramai pochissimo all’uscita di Cinquanta Sfumature di Rosso, terzo e ultimo capitolo (almeno per ora) della saga cinematografica tratta dalla trilogia erotica di E. L. James. La pellicola arriverà infatti nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 8 febbraio ma, sin da ora, è possibile ascoltare alcuni brani tratti dalla colonna sonora nonché conoscere nuovi dettagli riguardo quest’ultima.

Sono trapelate nel corso della giornata di ieri nuove indiscrezioni sulla colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso. Oltre agli autori della traccia principale, la novità più grande risiede nella presenza di Jamie Dornan sia come attore principale sia come cantante di una delle track del film. Inserita come bonus track nella colonna sonora, Jamie Dornan canta una cover del brano Maybe I’m Amazed portato al successo da Paul McCartney. Da quando Jamie Dornan nelle vesti di cantante? In realtà la passione per la musica sembra avere una lunga storia nel passato dell’attore: nei primi anni Duemila, infatti, Dornan aveva fondato un gruppo con l’amico David Alexander dal nome “Sons of Jim”.

Jamie Dornan non è però l’unico con doppio ruolo in Cinquanta Sfumature di Rosso. Rita Ora – che interpreterà Mia, sorella di Christian Grey – canta insieme a Liam Payne, ex membro degli One Direction, la canzone “For You” già disponibile su Spotify.