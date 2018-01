Cinquanta Sfumature di Rosso, l’uscita si avvicina: ecco i due nuovi spot italiani

Manca pochissimo all’uscita di Cinquanta Sfumature di Rosso, terza pellicola tratta dall’omonima trilogia di libri scritta da E. L. James. In particolare – così come per Cinquanta Sfumature di Nero – anche in questo caso il film arriverà nelle sale in occasione di San Valentino, l’8 febbraio prossimo. Ma cosa aspettarsi da questa nuova pellicola? Come già anticipato in precedenza, Anastasia Steele e Christian Grey coroneranno finalmente il loro sogno d’amore anche se dovranno affrontare ancora molte peripezie prima di poter trovare l’assoluta felicità.

Dal trailer, uscito oramai un paio di mesi fa, è possibile già intravedere anche qualche immagine del matrimonio ma non solo: da ciò che abbiamo potuto apprendere sinora, è chiaro che anche in Cinquanta Sfumature di Rosso non mancheranno scene ricche di passione e ad alto tasso d’erotismo. Nella pellicola anche momenti più “bui”: nei teaser apparsi sinora si possono vedere infatti scene con criminali che tentano di minare e mettere in pericolo da vita dei due amanti che, anche in questo terzo capitolo, verranno interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan.

La pellicola – ultima della serie- sarà diretta, come la precedente, da James Foley. Ecco quindi i video degli ultimi video pubblicitari divulgati in Italia…