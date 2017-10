Cinquanta Sfumature di Rosso: in attesa della pellicola esce Darker, il secondo romanzo raccontato da Mr Grey

In attesa di Cinquanta Sfumature di Rosso – terza pellicola della trilogia tratta dai romanzi di E.L. James – arriva in libreria “Darker”, il secondo romanzo raccontato dal punto di vista di Mr. Grey. Ecco allora cosa aspettarsi da questo nuovo capitolo che uscirà a pochi mesi dall’arrivo nelle sale cinematografiche dell’atteso Cinquanta Sfumature di Rosso.

L’annuncio dell’uscita di “Darker” arriva direttamente da E.L. James, autrice della trilogia letteraria delle Cinquanta Sfumature. Sebbene l’autrice non abbia ancora precisato quale sarà la data precisa dell’uscita in Italia, in molti ipotizzano che possa arrivare in libreria già prima del periodo natalizio così da trasformarsi in un perfetto regalo di Natale. Tutti coloro che invece non vogliono attendere l’uscita in italiano, “Darker” sarà disponibile in lingua inglese.

Hello all. I’m delighted to let you know that Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian will be published in the US and UK on 28th November 2017. Other territories to follow. I do hope you enjoy it. Much love. #FiftyShades #Darker #ChristianGrey 💄 Un post condiviso da E L James (@erikaljames) in data: 10 Ott 2017 alle ore 06:00 PDT

“Ciao a tutti. Sono felice di annunciarvi che Darker: Cinquanta Sfumature di Nero raccontate da Christian sarà pubblicato negli Stati Uniti e in Regno Unito il 28 Novembre 2017. A seguire gli altri Paesi. Spero vi piaccia” – ha detto E. L. James su Twitter annunciando a tutti i suoi fan l’uscita del nuovo romanzo raccontato dal punto di vista di Christian Grey, il celebre Mister Grey. I fan potranno quindi rileggere la storia d’amore tra Anastasia Steele e il giovane imprenditore dal punto di vista del tenebroso uomo che ha affascinato milioni di lettrici.